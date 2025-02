Choque entre avião comercial e helicóptero militar deixa 67 mortos nos Estados Unidos

Autoridades americanas investigam as causas do acidente aéreo em Washington. Um avião comercial que se preparava para pousar bateu em um helicóptero militar. O presidente Donald Trump confirmou que não houve sobreviventes. Cerca de 64 pessoas estavam no avião comercial, e três militares no helicóptero. As aeronaves colidiram no aeroporto Ronald Reagan e caíram no rio Potomac, que corta a capital. Ao menos 30 corpos foram resgatados.