Chuvas no RS deixam mais de seis mil pessoas desalojadas; mais de 130 cidades foram afetadas

Mais de 130 cidades gaúchas já registraram prejuízos por causa da chuva. 20 delas estão em situação de emergência. Em todo o Rio Grande do Sul, mais de seis mil pessoas tiveram que sair de casa. No município de Rio Pardo, há 150 quilômetros de Porto Alegre, uma das rodovias que dá acesso à cidade está submersa. Jaguari, no centro do estado, decretou situação de calamidade pública. Cerca de mil moradores estão fora de casa no município. Neste domingo (22), o corpo de Ademar José Backes, de 59 anos, foi localizado dentro de um veículo submerso no Rio Dourado, em Aratiba, no norte do estado. O homem é a quarta vítima das tempestades. Uma pessoa segue desaparecida.



