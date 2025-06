Cidades de Israel começam a retomar a rotina no primeiro dia livre de restrições

No primeiro dia sem restrições em Israel, as cidades começaram a retomar a rotina. Em uma parte do país, as tropas israelenses se voltam, novamente, para a Faixa de Gaza. O aeroporto Ben Gurion retomou os pousos e decolagens depois de 13 dias e as crianças voltaram à escola. Na Praça dos Sequestrados, os nomes dos 50 reféns que seguem sob poder do grupo Hamas estão por toda parte. Nesta quarta-feira (25), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o ataque americano ao Irã ajudou nas conversas por um cessar-fogo na Faixa de Gaza.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!