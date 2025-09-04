Cinco homens são presos após a morte de policial civil em comunidade na região central de SP

Um homem foi preso após a morte de um policial civil, em uma comunidade na região central de São Paulo. Na tarde desta quarta-feira (3), investigadores fizeram buscas no local. Caio Bruno, de 33 anos, foi morto ontem à noite. Em depoimento, o homem preso em flagrante disse que a confusão começou depois que Caio tentou invadir a casa dele. O suspeito afirmou, também, que o policial atirou e que, por isso, foi linchado por outros moradores. A arma e o carro da vítima estavam na comunidade. As circunstâncias do crime serão investigadas. Caio era policial do Departamento de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc).



