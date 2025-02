Cineasta e escritor Cacá Diegues morre, aos 84 anos, no RJ

Morreu hoje, aos 84 anos no Rio de Janeiro, o cineasta e escritor Cacá Diegues. Pioneiro do Cinema Novo, Diegues estava internado e faleceu devido a complicações cardiocirculatórias. O velório será neste sábado (15), na Academia Brasileira de Letras, seguido pela cremação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!