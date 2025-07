Colisão entre trem e ônibus deixa onze pessoas feridas em Curitiba

11 pessoas ficaram feridas quando um ônibus foi atingido por um trem em Curitiba, capital paranaense. A Polícia Civil suspeita que o motorista do ônibus tenha avançado o cruzamento. A batida foi em uma das avenidas mais movimentadas da cidade. No local existem placas que alertam motoristas e pedestres sobre a presença da linha férrea e os cuidados na hora de atravessar. As circunstâncias do acidente são investigadas.



