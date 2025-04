Com 56% de desaprovação, Lula discute medidas para melhorar a avaliação do governo

Em meio ao tarifaço de Donald Trump e à alta dos preços dos alimentos, o presidente Lula discutiu medidas para melhorar a avaliação do governo. Uma pesquisa divulgada nesta quarta (2) apontou que a desaprovação à gestão atingiu 56%. O tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos é mais um motivo de preocupação para Lula. O Palácio do Planalto afirmou que avalia "os impactos para tomar as medidas que eventualmente forem necessárias".



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!