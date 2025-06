Com estreia marcada para este domingo (8), Love & Dance vai unir corações ao som da música

Domingo (8) tem estreia na RECORD. O programa Love & Dance vai unir corações ao som da música. Casais que nunca se viram encaram o desafio de uma apresentação no palco e quem sabe de um novo romance. Sob o comando do casal Felipe Andreoli e Rafa Brites a superprodução que tem formato inédito no Brasil, vai dar uma "ajudinha" aos solteiros que estão à procura de alguém especial. A atriz Marisa Orth completa o time de estrelas com a missão de ser comentarista da atração. Sempre ao lado de dois convidados especiais e com aquele bom humor inconfundível.



