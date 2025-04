Com obras do século 16, Biblioteca da Faculdade de Direito da USP completa 200 anos de existência

A biblioteca da Faculdade de Direito da UPS completa, nesta quinta (24), 200 anos de existência. O acervo conta com mais de 500 mil obras, inclusive exemplares do século 16. O prédio original é de 1640 e, dentro dele, há um labirinto cercado de livros raros. O mais antigo é uma edição de A Divina Comédia, de Dante Alighieri, do ano de 1520. O espaço que recebe turistas e pesquisadores do Brasil e do mundo também guarda publicações sobre botânica, literatura e medicina.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!