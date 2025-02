Com recorde de calor, cidades do Rio Grande do Sul lideram lista de locais mais quentes do Brasil

Dez cidades do Rio Grande do Sul registraram as maiores temperaturas do Brasil. Quaraí registrou temperatura máxima de 43°C. Em Porto Alegre, houve recorde, com termômetros batendo 39,3°C. O calor chegou a provocar a suspensão das aulas nas escolas estaduais, mas a Justiça acatou um pedido do governo e permitiu a retomada na quinta-feira (13).