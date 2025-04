Começa a campanha de vacinação contra a gripe em quatro regiões do Brasil

Começou, nesta segunda-feira (7), a campanha de vacinação contra a gripe em quatro regiões do Brasil. O governo estima imunizar 50 milhões de pessoas de grupos prioritários. Homens e mulheres com mais de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias já podem ir aos postos. Também, pessoas com doenças crônicas ou com deficiência e ainda profissionais das Forças Armadas e da Segurança Pública, trabalhadores da saúde, professores, indígenas, pessoas em situação de rua ou que estejam em presídios. a maior parte das doses deverá ser aplicada em moradores das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste no primeiro semestre, quando há uma maior circulação do vírus. Já na região Norte, a vacinação deverá começar somente no segundo semestre. A vacina ainda protege contra três cepas do vírus Influenza, entre eles o H1N1.



