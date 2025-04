Começa nos EUA o julgamento que pode obrigar o Google a vender o navegador Chrome

Começou nesta segunda (21) nos Estados Unidos o julgamento que pode exigir que o Google venda o navegador Chrome. Durante três semanas, a Justiça Federal Americana debaterá medidas para aumentar a competição no mercado de buscas online. O caso decorre de uma decisão anterior contra a Alphabet, acusada de monopolizar o setor ao pagar 150 bilhões de reais para tornar o Chrome o navegador padrão em dispositivos móveis. A ação é respaldada por 38 promotores estaduais. Entre possíveis soluções, discute-se o fim desses pagamentos e o compartilhamento de dados do Google com concorrentes. Paralelamente, o Google enfrenta outro julgamento que pode resultar em seu desmembramento por monopolizar o mercado de publicidade online.



