Comércio investe na contratação de temporários para atender à demanda do Dia dos Namorados

No último final de semana antes do Dia dos Namorados, muitas pessoas correram para as lojas em busca do presente ideal. Para atender à alta demanda, o comércio reforçou suas equipes com trabalhadores temporários, muitos dos quais foram contratados em maio, no Dia das Mães, e que agora esperam ser efetivados. Espera-se a criação de 630 mil vagas temporárias até junho, representando um aumento de 5% em relação ao ano passado. O setor estima movimentar quase R$ 3 bilhões nesse período, principalmente nos segmentos de vestuário e utilidades domésticas.



