Conafer era a principal investigada por descontos ilegais no INSS, mostram documentos da polícia

O Jornal da Record teve acesso exclusivo às investigações da Polícia Civil do Distrito Federal sobre os descontos não autorizados de aposentados e pensionistas. A principal investigada era justamente a Conafer, associação que mais cresceu nos descontos em folha. A Polícia Civil do Distrito Federal concluiu o relatório inicial de investigação em fevereiro de 2021. A investigação revelou que o INSS já tinha elementos para apurar o caso. O atual presidente da Conafer, Carlos Roberto Ferreira Lopes é investigado por apropriação de parte do dinheiro desviado de aposentados e pensionistas. Ele já era o presidente da instituição na época das denúncias e prestou depoimento à Polícia Civil, em 2021.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!