Confira a previsão do tempo deste final de semana

Os temporais no Sul do Brasil devem marcar os últimos dias de junho. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, Inmet, todos os estados da região estão em alerta para chuvas intensas. Sábado (28) com alerta para chuva forte em Porto Alegre. Máxima de 17 graus. Na capital paulista, tempo firme. Esquenta até os 25. Em Salvador, as pancadas vêm a qualquer hora. Máxima de 27.



