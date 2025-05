Confira a previsão do tempo para esta quarta (21)

Uma frente fria trouxe temporais e ar frio para os estados do Sul do Brasil. A chuva avança para a faixa litorânea do país e o interior segue com tempo seco e quente. Essa frente fria não é forte o suficiente para romper o bloqueio atmosférico que se instalou no interior do Brasil. Por isso, as temperaturas continuam acima da média entre o norte do Paraná, interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.



