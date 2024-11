Confira a previsão do tempo para esta sexta-feira (8) em todo o Brasil

Nesta sexta (8), mais áreas do Sul devem registrar transtornos. Deve chover bastante ainda sobre o norte-leste do Paraná, sudeste de Santa Catarina e nordeste do Rio Grande do Sul. Além da região Sul, o avanço da frente fria mantém todo o estado de São Paulo em alerta para temporais. Na capital paulista, chuva volumosa durante todo o dia, máxima de 22 graus. O Centro-Oeste também entra na rota dos temporais. Veja os detalhes com Lidiane Shayuri.