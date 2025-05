Confira a previsão do tempo para este feriado de 1º de maio

Com a chegada do mês de maio, a previsão é de uma estação ainda mais seca entre o Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul; e em vários estados do Norte e do Nordeste. No Rio Grande do Sul e no norte de Mato Grosso, a chuva fica acima da média Frentes frias podem avançar ao longo do mês, mas sem força para derrubar as temperaturas. Ainda assim, há chance de geada nas serras gaúchas e catarinense. Amanhã (01), a frente fria avança e forma nuvens carregadas sobre a Bahia. Salvador fica em situação de perigo, com risco de deslizamentos e enchentes.



