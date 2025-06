O conflito entre Irã e Israel afeta o preço do petróleo em todo o mundo. O Irã é um dos maiores produtores. O valor do barril nesta segunda-feira (16) teve uma leve queda depois que especialistas afirmaram que o Irã dá sinais de que não pretende escalar a guerra. Os preços internacionais do barril de petróleo já sentiram os impactos do conflito. Na sexta (13) o valor havia aumentado mais de 8%.



