Conheça a trajetória de Davi Alcolumbre, que assume a presidência do Senado pela segunda vez

Davi Alcolumbre, tem 47 anos, é casado e pai de dois filhos, nasceu em Macapá, capital do amapá. Alcolumbre foi eleito presidente do Senado e tem apoio dos senadores da base governista e da oposição. Ele começou a carreira política há mais de duas décadas e se tornou presidente do Senado pela primeira vez em 2019.