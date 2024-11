Conmebol envia documento exigindo a presença de torcedores do Botafogo em jogo contra o Peñarol

A Conmebol anunciou a mudança de estádio da partida entre Botafogo e Peñarol, no Uruguai, por questões de segurança. O jogo da semifinal da Copa Libertadores, marcado para esta quarta (30), será disputado no estádio Centenário, que pertence à Prefeitura de Montevidéu, e não mais no estádio do Peñarol. As duas torcidas poderão comparecer ao jogo. O governo uruguaio se comprometeu a garantir a segurança de todos os torcedores.