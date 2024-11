COP29: governo apresenta proposta para reduzir emissões de gases do efeito estufa até 2035

O governo brasileiro apresentou hoje (13), na cúpula do clima, no Azerbaijão, um documento com as propostas para reduzir as emissões de gases do efeito estufa. O plano foi entregue pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e pela ministra do meio ambiente, Marina Silva. A meta é reduzir em 67% por cento, até 2035 as emissões de gases na atmosfera. Marina Silva também destacou o compromisso com o desmatamento zero da floresta amazônica.