Corinthians e Cruzeiro se enfrentam na tela da RECORD nesta quarta (23)

O Cruzeiro goleou o Juventude e se manteve firme na liderança. São três pontos de diferença para o Flamengo, vice-líder. 14 pontos separam o Cruzeiro do Corinthians, próximo adversário. O time paulista tenta se recuperar da derrota para o São Paulo, e dos maus resultados. O Timão conquistou uma vitória nas últimas seis rodadas. Além de fazer o Corinthians voltar a vencer, o técnico Dorival Júnior terá que reestabelecer a boa relação com o atacante Memphis Depay. O jogador foi substituído no intervalo do clássico e não voltou para o banco de reservas corintiano. Atitude que gerou desconforto no time.



