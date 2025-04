Corinthians: Hugo Souza e Rodrigo Garro devem ficar sem jogar por causa de lesões

O goleiro Hugo Souza, do Corinthians, teve uma lesão muscular detectada na coxa direita. O herói do título paulista deve ficar um mês sem jogar. Ainda no Corinthians, o meia Rodrigo Garro viajou para Madri, na Espanha, para tratar o joelho direito. Antes de jogar contra o Palmeiras, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Sport vai enfrentar o Retrô na final do Pernambucano nesta quarta (2) na Ilha do Retiro.



