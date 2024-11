Corinthians vence mais um jogo e se afasta de vez da zona de rebaixamento do Brasileirão

Pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians ganhou do Cruzeiro por 2 a 1 e se afastou de vez da zona de rebaixamento. O Timão ainda sonha com uma vaga na Libertadores. O Palmeiras ganhou de virada do Bahia, em Salvador, e segue na caça do título. Agora, o Alviverde torce contra o líder Botafogo, que joga daqui a pouco contra o Atlético-MG. Já São Paulo e Bragantino empataram em 1 a 1.