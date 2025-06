Corpo da brasileira Juliana Marins é retirado de vulcão na Indonésia após 15 horas de operação

O corpo da turista brasileira Juliana Marins, que caiu em um penhasco enquanto fazia uma trilha em um vulcão na Indonésia, foi retirado do local em uma operação que durou 15 horas. O pai da jovem vai acompanhar o translado do corpo ao Brasil. A embaixada do Brasil em Jacarta, capital da Indonésia, deve ajudar a família de Juliana a conseguir os documentos necessários para o translado do corpo de volta ao Brasil. Os custos deverão ser pagos pelos parentes da vítima, já que a lei brasileira não prevê o uso de recursos públicos para essa finalidade.



