Corpo de diretora de marketing do cantor Pablo é enterrado nesta quarta (30)

Foi enterrado, nesta quarta-feira (30), o corpo da diretora de marketing do cantor Pablo do Arrocha. O carro da equipe capotou no município de Amélia Rodrigues, na Bahia. O grave acidente chamou a atenção de quem passava pela estrada. Dayana e dois produtores tinham acabado de sair de Feira de Santana, onde o cantor Pablo havia feito um show. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou o carro. Os agentes que atenderam a ocorrência disseram que a vítima estava sem cinto de segurança, no banco de trás. Dayana Nataly Bezerra Lima tinha 37 anos.



