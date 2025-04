Corpo de estudante da USP morta próximo a estação de metrô é enterrado em São Paulo

O corpo de Bruna Oliveira da Silva, estudante de pós-graduação da USP, foi enterrado neste sábado (19) em São Paulo . Desaparecida desde o último domingo (13), Bruna foi encontrada na quinta-feira (17) em um estacionamento em Itaquera, com sinais de violência. Conhecida por lutar contra o feminicídio, sua morte chocou amigos e familiares. A polícia está investigando o caso e revisa imagens de segurança do metrô onde Bruna estava antes de desaparecer. O laudo com a causa da morte deve ser divulgado em 30 a 40 dias.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!