Correios começam a atender beneficiários vítimas de fraude no INSS

Mais de 5 mil agências dos Correios, em todo o país, atenderam cerca de 40 mil aposentados e pensionistas sobre descontos indevidos em benefícios do INSS. Muitas agências ficaram cheias e o sistema de informática do Ministério da Previdência Social teve instabilidade neste primeiro dia. Para ter atendimento presencial, basta que o aposentado ou pensionista apresente um documento com foto em qualquer agência dos Correios do país. Nelas, é possível consultar possíveis descontos indevidos, fazer a contestação e acompanhar o andamento do processo.



