CPI mista do INSS fará primeira reunião na próxima semana

A CPI mista do INSS faz a primeira reunião na próxima semana. Os integrantes da comissão devem apresentar o plano de trabalho e analisar os primeiros requerimentos de convite a autoridades. Também devem convocar suspeitos e testemunhas. E pedir a quebra dos sigilos fiscal, bancário e telemático. Deputados e senadores já apresentaram mais de 740 requerimentos para investigar os descontos ilegais que prejudicaram cerca de 6 milhões de aposentados. A lista para depor na CPMI inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro, Frei Chico, que é vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados e irmão do presidente Lula, além do ex-ministro da previdência Carlos Lupi. Ele perdeu o cargo em razão do escândalo.



