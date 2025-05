Criminalidade afasta clientes de bares e restaurantes pelo país

Os donos de bares e restaurantes estão em crise com a falta de clientes. A principal culpada pode ser a criminalidade. No Rio de Janeiro, flagrantes de roubos e furtos preocupam os empresários da boemia carioca. Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes mostrou que 41% dos estabelecimentos já sofreram, de alguma maneira, com problemas de segurança. O estudo revela ainda que nove em cada dez empresários adotaram novas medidas de segurança.



