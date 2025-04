Criminosos fingem ser funcionários dos Correios e enviam falsas mensagens para aplicar golpes

Estelionatários fingiram ser funcionários dos Correios para enviar mensagens sobre mercadorias supostamente retidas pela alfândega. O esquema leva as vítimas a clicarem em links suspeitos e efetuarem pagamentos para liberar os produtos. Além do prejuízo financeiro, elas ainda podem ter dados roubados. As compras internacionais pela internet podem estar sujeitas à tributação, mas os Correios não mandam mensagens dando caminhos para regularizar o pagamento de impostos. A orientação é acessar a página oficial dos Correios e acompanhar o andamento da entrega pelo código de rastreamento.



