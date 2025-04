Criminosos roubam mais de 100 kg de cabelo de um salão de beleza de luxo em São Paulo

Criminosos roubaram mais de 100 quilos de perucas e cabelo natural de um salão de beleza, em um bairro de alto padrão de São Paulo. Os assaltantes renderam e amarraram uma funcionária durante a ação. Ela foi levada para os fundos enquanto o segundo ladrão entrou no salão. Enquanto a funcionária era imobilizada e teve as mãos amarradas por um, o outro recolhia os produtos expostos na vitrine e colocava num saco. Todo o roubo durou menos de 15 minutos. Essa é a segunda vez que o salão é atacado apenas neste mês. No dia 3, criminosos tentaram assaltar o estabelecimento, mas a dona reagiu e eles não levaram nada.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!