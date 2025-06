Criminosos se passam por prestadores de serviço em plataforma na internet para aplicar golpes

Cresceu a onda de criminosos que fingem ser prestadores de serviço, em uma plataforma na internet, para aplicar golpes. Os golpistas investem em anúncios na internet e chegam até a forjar depoimentos positivos de clientes para dar mais credibilidade. Oferecem todo tipo de serviço, mas tudo não passa de uma farsa. Em alguns casos, os golpistas pedem um pix antecipado, supostamente para garantir o serviço, e depois somem. Em outras situações, o golpe acontece na hora do pagamento; eles exigem que a vítima use um cartão.



