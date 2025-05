Criminosos usam falsos anúncios com ofertas de hipermercados para aplicar golpes; entenda

Falsos anúncios com ofertas de hipermercados têm sido a nova maneira encontrada por criminosos para enganar os clientes. Feita a compra, um suposto motoboy entrega os produtos. No entanto, na hora do pagamento, ele diz que a maquininha está com problema e, sem que a vítima perceba, rouba a senha do cartão. O anúncio, em uma rede social, é parecido com o site de uma grande rede de varejo. As ofertas chamam a atenção.



