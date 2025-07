Defesa de Bolsonaro espera decisão do STF sobre permissão para entrevistas e divulgação de conteúdo

A defesa de Jair Bolsonaro aguarda uma decisão do STF sobre a permissão para entrevistas e divulgação de conteúdo. Nesta quarta-feira (23), o senador Flávio Bolsonaro, filho de Jair, apresentou um novo pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Moraes avalia se Bolsonaro descumpriu as medidas cautelares e se o ex-presidente pode dar entrevistas. Ele também analisa se Eduardo Bolsonaro, outro filho de Jair, poderá assumir função comissionada para evitar perder o mandato por excesso de faltas, enquanto reside nos Estados Unidos.



