Denunciados pela PGR por tentativa de golpe de Estado têm até hoje (6) para apresentar defesa

Termina, nesta quinta-feira (6), o prazo para a apresentação da defesa da maioria dos denunciados pela Procuradoria-Geral da República por uma suposta tentativa de golpe de estado. Ao todo, são 34 denunciados e, entre eles, está o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os advogados de Bolsonaro ainda não apresentaram a defesa dele e têm até às 23h59 para fazê-lo. Depois dessa fase, Moraes vai pedir um novo parecer e só então, o caso será votado no plenário da primeira turma do Supremo. Se três dos cinco ministros aceitarem a denúncia, os denunciados se tornam réus e passam a responder a um processo criminal.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!