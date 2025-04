Denúncias do golpe do falso advogado disparam; veja como agem os criminosos

O número de denúncias do chamado golpe do falso advogado já é três vezes maior este ano do que todas as ocorrências registradas em 2024. Agora, os criminosos fazem até chamadas de vídeo para enganar as vítimas e ter acesso aos aplicativos financeiros. A vítima pensa que fala com o advogado, mas, do outro lado, estão criminosos prontos para capturar imagens do rosto da pessoa que serão usadas para fraudar mecanismos de segurança que exigem reconhecimento facial. Em 2024, a OAB de São Paulo recebeu 440 denúncias do chamado golpe do falso advogado. Entre janeiro e março deste ano, o número triplicou e já chega a 1.329 denúncias.



