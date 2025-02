Deportação de brasileiros nos EUA repercute em evento da PF no Ministério da Justiça

A Polícia Federal apresentou o balanço de atividades da corporação em um evento no Ministério da Justiça e Segurança Pública. De acordo com os dados, o crime organizado no Brasil sofreu prejuízo recorde de R$ 5,6 bilhões em apreensões de bens e de recursos financeiros. O volume representa aumento de 70% em relação a 2023, quando as perdas somaram R$ 3,3 bilhões.