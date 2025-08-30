Deputado Eduardo Bolsonaro pede ao presidente da Câmara para exercer o mandato nos EUA
Eduardo Bolsonaro alega perseguição política
Eduardo Bolsonaro pediu ao presidente da Câmara, Hugo Motta, para exercer o mandato nos Estados Unidos. O deputado federal solicitou a criação de mecanismos para o mandato remoto e alegou que não pode voltar ao Brasil porque é vítima de perseguição política.
Ele vem acumulando faltas não justificadas desde o fim do recesso parlamentar, em 31 de julho. A Constituição estabelece a perda do cargo quando o parlamentar faltar a mais de 30% das sessões.
