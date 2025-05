Desemprego no Brasil atinge a menor taxa para o primeiro trimestre desde 2012, mostra IBGE

O desemprego no país atingiu a menor taxa para o primeiro trimestre desde 2012, segundo o IBGE. Ao todo, sete milhões e 700 mil pessoas estão sem trabalho. O mutirão do emprego, organizado pela Prefeitura de São Paulo, oferecia nesta quarta-feira (30) cinco mil vagas. O Brasil criou mais de 71 mil novas vagas com carteira assinada em março. Houve redução de 70% em relação a março do ano passado, no pior resultado para o mês desde 2020. Ainda assim, o primeiro trimestre acumula mais de 650 mil novos postos de trabalho formais. Os dados são do Caged, o cadastro geral de empregados e desempregados.



