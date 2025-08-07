Desmatamento no Cerrado cai pela primeira vez no Brasil desde 2019

O Pantanal e o cerrado registraram queda no desmatamento ilegal até julho de 2025. Já na Amazônia, as áreas desmatadas cresceram em regiões com focos de incêndio. Imagens de satélite foram usadas para monitorar três tipos de vegetação entre agosto de 2024 e julho de 2025. Na Amazônia, nos pontos com focos de incêndio, o desmatamento subiu 4%, principalmente no Mato Grosso. Nos locais sem registro de fogo, houve queda de 8% no desmatamento. A extensão do cerrado também foi analisada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O estudo apontou que as áreas desmatadas caíram cerca de 20% nessa vegetação.



