Dia das Mães: comerciantes esperam alta nas vendas em relação ao ano passado

Comerciantes estão otimistas e esperam alta nas vendas neste Dia das Mães, em relação ao ano passado. Neste ano, os lojistas esperam faturar mais de R$ 14 bilhões com as vendas para o Dia das Mães. O número de pessoas que se manifestaram com intenção de comprar presentes é maior que 2024. Os grandes destaques dessa data devem ser os segmentos de vestuário, movimentando R$ 5,6 bilhões, e o segmento de farmácias, perfumarias e cosméticos com aproximadamente R$ 3 bilhões.



