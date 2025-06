Dieese: alimentos da cesta básica ficam mais baratos em 17 capitais brasileiras

Os alimentos da cesta básica ficaram mais baratos em 15 das 17 capitais pesquisadas no Brasil. Ainda assim, os paulistanos foram os que pagaram mais caro, em maio, de acordo com o Dieese. Os moradores da cidade pagaram quase R$ 900 pela cesta básica. É com base nesse valor, o mais alto do país, que os pesquisadores calculam quanto deveria ser a renda de uma família de quatro pessoas para cobrir não só a alimentação, mas também moradia, saúde e outras despesas básicas. Nesse caso o salário deveria ser de R$ 7.528,00.



