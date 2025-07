Diferença entre preços de remédios em farmácias físicas e online pode passar de 400%, revela Procon

Um levantamento do Procon comparou os preços de 72 remédios em farmácias físicas e online. As diferenças podem passar de 400%. No antibiótico amoxicilina a diferença foi de 235%. Na dipirona em gotas, 205%. O anti-inflamatório nimesulida tem diferença de 450%. A pesquisa também apontou o quanto comprar online pode ser vantajoso. Nos sites das farmácias, os remédios genéricos estavam, em média, quase 14% mais baratos do que nas lojas e os medicamentos de referência, 3,7% mais em conta.



