Dino pede abertura de inquérito para investigar repasse de R$ 700 milhões em emendas parlamentares

O Tribunal de Contas da União tem dez dias úteis para identificar os mais de 900 casos suspeitos de irregularidades

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou à Polícia Federal a abertura de inquérito para investigar o repasse de quase R$ 700 milhões em emendas parlamentares. O Tribunal de Contas da União tem dez dias úteis para identificar os mais de 900 casos suspeitos de irregularidades e encaminhar as informações às superintendências da Polícia Federal em todo o país. As emendas foram repassadas sem um plano de trabalho entre 2020 e 2024. Dino também ordenou que bancos públicos criem mecanismos para impedir saques diretos desses recursos e que abram contas específicas para o recebimento de emendas de bancada e de comissão. A medida busca ampliar a transparência no uso das emendas parlamentares.

