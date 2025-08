Documentário disponível no PlayPlus relembra os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial

Nesta semana, o mundo relembra os 80 anos do fim da segunda guerra, após o lançamento das bombas atômicas no Japão. Muita gente talvez não saiba, mas o Brasil viveu diretamente as consequências desse conflito. Navios foram bombardeados por alemães aqui no nosso litoral e alimentos básicos, como trigo, sal e açúcar, faltavam no dia a dia da população. Histórias como essas estão no documentário Ecos da Segunda Guerra - que estreou nesta terça-feira (05) no Playplus - o streaming da RECORD.



