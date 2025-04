Dois ataques na Ucrânia matam pelo menos duas pessoas e deixam quase cem feridos

Pelo menos duas pessoas morreram e quase 100 ficaram feridas em dois ataques na Ucrânia. Os bombardeios ocorrem em meio a negociações de paz mediadas pelos Estados Unidos. Na cidade de Kharkiv, um míssil balístico atingiu 14 prédios. Uma pessoa morreu e 98 ficaram feridas. Já em Sumy, uma pessoa morreu e outra ficou ferida após um ataque com drone. Também nesta sexta-feira (18), o embaixador da Rússia nas Nações Unidas afirmou que discutir um cessar-fogo na Ucrânia “não é realista”. O presidente americano Donald Trump, que media o fim da guerra, disse que pode interromper as negociações, se Kiev e Moscou dificultarem o acordo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!