Domésticas: Conheça trabalhadoras que criam conteúdo para inspirar outras mulheres

O Brasil é o país com mais trabalhadoras domésticas do mundo, e para muitas, esse é um ponto de partida para novas oportunidades. Nesta reportagem, você vai conhecer profissionais que transformaram experiência em conteúdo, para inspirar outras mulheres. Em um país onde as trabalhadoras domésticas enfrentam uma realidade de preconceito e luta por direitos, muitas transformam o pano de chão em bandeira para conscientizar sobre o valor da profissão. Agora, elas dão voz a milhões de mulheres que querem mais do que somente sobreviver: buscam qualidade de vida, respeito e oportunidades.



