Donald Trump afirma que venda da cidadania americana vai ajudar a pagar as dívidas dos EUA

A Câmara dos Estados Unidos aprovou o projeto de cortes de gastos do governo Donald Trump. Nesta quarta (26), o presidente disse que o visto de cidadania que será vendido por 5 milhões de dólares - equivalentes a R$ 29 milhões - vai ajudar a pagar as dívidas do país. Trata-se do Gold Card, ou cartão dourado, em português. Entenda.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!